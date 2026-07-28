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В МИД оценили ситуацию в Красном море

Борисенко: Россия призвала к благоразумию причастных к ситуации в Красном море.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия призывает к благоразумию страны, причастные к ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в Красном море, во избежание значительных ущербов для глобальной экономики, сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

Дипломат считает, что эскалация на Ближнем Востоке, особенно в Красном море, приведет к значительным ущербам для мировой торговли и для глобальной экономики.

«Поэтому Россия старается призывать все государства, которые так или иначе вовлечены в происходящее, проявлять благоразумие и подумать о том, что необходимо добиваться урегулирования любых спорных моментов за столом переговоров», — сказал Борисенко газете «Известия».

Источник в местных органах власти 24 июля сообщил РИА Новости, что саудовская авиация нанесла не менее пяти ударов по разным местам в Ходейде на западе Йемена.

Кроме того, ранее правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) пообещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии по подконтрольной ему провинции Ходейда на Красном море.

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