Индонезия проявляет интерес в расширении авиасообщения с Россией

В конце июня 2026 года координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что Джакарта и Москва обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали. Сейчас между Москвой и Денпасаром выполняются три прямых рейса в неделю.