Индонезия проявляет интерес в расширении авиасообщения с Россией

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Индонезия заинтересована в расширении авиасообщения с Россией, но это должно быть целесообразно с коммерческой стороны, заявили в посольстве РФ в Джакарте.
«Индонезийская сторона периодически озвучивает пожелание, чтобы иные российские авиаперевозчики наряду с “Аэрофлотом” также летали сюда, но такие решения должны быть целесообразными с коммерческой точки зрения», — сообщили газете «Известия» в дипмиссии.
В конце июня 2026 года координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что Джакарта и Москва обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали. Сейчас между Москвой и Денпасаром выполняются три прямых рейса в неделю.