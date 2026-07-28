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Индонезия проявляет интерес в расширении авиасообщения с Россией

Посольство РФ: Индонезия заинтересована в расширении авиасообщения с Россией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Индонезия заинтересована в расширении авиасообщения с Россией, но это должно быть целесообразно с коммерческой стороны, заявили в посольстве РФ в Джакарте.

«Индонезийская сторона периодически озвучивает пожелание, чтобы иные российские авиаперевозчики наряду с “Аэрофлотом” также летали сюда, но такие решения должны быть целесообразными с коммерческой точки зрения», — сообщили газете «Известия» в дипмиссии.

В конце июня 2026 года координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что Джакарта и Москва обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали. Сейчас между Москвой и Денпасаром выполняются три прямых рейса в неделю.