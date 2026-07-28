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Всех американских сенаторов пригласили на встречу с Зеленским, пишут СМИ

Reuters: всех членов сената США пригласили на встречу с Зеленским.

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Всех 100 членов сената США пригласили на встречу с Владимиром Зеленским, которая должна состояться во вторник вечером во время его визита в Вашингтон, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух помощников законодателей.

Ранее во вторник в Белом доме сообщили РИА Новости, что Трамп в ходе встречи с Зеленским обсудит с ним мирное урегулирование между РФ и Украиной. Там также отметили, что Вашингтон считает, что пора положить конец конфликту.

«Всех 100 членов сената США пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник вечером», — пишет СМИ.

По словам одного из помощников, сенат, как ожидается, также может уже во время визита Зеленского начать голосование по законопроекту о введении санкций против России, который продвигал Линдси Грэм*.

О том, что сенат проведет процедурное голосование по проекту во вторник, ранее сообщало издание Punchbowl News.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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