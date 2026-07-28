Начальник разведки Апостол рассказал об уничтожении до 25 гексакоптеров ВСУ

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Бойцы «Центра» за сутки уничтожают в районе Белицкого до 25 беспилотников, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«Есть подразделения противодействия, в которых постоянно, как только сигнал от штурмовика на земле поступает, что “Баба-яга” [подлетает], уже дежурный расчет ищет его в воздухе. В этот момент поднимается дежурный расчет FPV, который, в зависимости от обстановки, круглосуточно дежурит, то есть моментальная реакция, с контролем, с видеоподтверждением. Работа в этом направлении ведется, и до 20−25 штук в сутки их уничтожаем», — рассказал начальник разведки.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».