Начальник разведки Апостол рассказал об уничтожении до 25 гексакоптеров ВСУ

«Есть подразделения противодействия, в которых постоянно, как только сигнал от штурмовика на земле поступает, что “Баба-яга” [подлетает], уже дежурный расчет ищет его в воздухе. В этот момент поднимается дежурный расчет FPV, который, в зависимости от обстановки, круглосуточно дежурит, то есть моментальная реакция, с контролем, с видеоподтверждением. Работа в этом направлении ведется, и до 20−25 штук в сутки их уничтожаем», — рассказал начальник разведки.