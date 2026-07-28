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Reuters узнал о встрече сенаторов США с Зеленским в Вашингтоне 28 июля

По информации агентства, на ней будут присутствовать все американские сенаторы.

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Члены Сената Конгресса США встретятся с Владимиром Зеленским в Вашингтоне вечером во вторник, 28 июля (в ночь на 29 июля мск). Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников в верхней палате американского законодательного органа, на встречу приглашены все сенаторы США.

Ранее портал Punchbowl News сообщил, что первое голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций в отношении России планируется в Сенате США также 28 июля. Окончательное голосование по нему могут провести, «возможно, к концу недели».

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с Зеленским во вторник. Они, как заявили журналистам представители Белого дома, обсудят вопросы, касающиеся урегулирования на Украине. Также ожидается, что Зеленский в ходе визита в США будет присутствовать на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

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