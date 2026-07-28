Reuters узнал о встрече сенаторов США с Зеленским в Вашингтоне 28 июля

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с Зеленским во вторник. Они, как заявили журналистам представители Белого дома, обсудят вопросы, касающиеся урегулирования на Украине. Также ожидается, что Зеленский в ходе визита в США будет присутствовать на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).