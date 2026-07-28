Reuters узнал о встрече сенаторов США с Зеленским в Вашингтоне 28 июля

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Члены Сената Конгресса США встретятся с Владимиром Зеленским в Вашингтоне вечером во вторник, 28 июля (в ночь на 29 июля мск). Об этом сообщило агентство Reuters.
По словам его источников в верхней палате американского законодательного органа, на встречу приглашены все сенаторы США.
Ранее портал Punchbowl News сообщил, что первое голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций в отношении России планируется в Сенате США также 28 июля. Окончательное голосование по нему могут провести, «возможно, к концу недели».
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с Зеленским во вторник. Они, как заявили журналистам представители Белого дома, обсудят вопросы, касающиеся урегулирования на Украине. Также ожидается, что Зеленский в ходе визита в США будет присутствовать на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).