Трамп обсудит с Зеленским урегулирование конфликта с Россией

В тот же день господин Трамп проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу ситуации на Ближнем Востоке. По словам источника, они обсудят конфликт с Ираном, переговоры Израиля и Ливана, а также усилия по расширению Авраамских соглашений.