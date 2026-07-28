СМИ: 100 сенаторов США пригласили на встречу с Зеленским

Как уточнил источник, в период визита украинского лидера сенат, вероятно, может приступить к голосованию по законопроекту о введении санкций против РФ, за который ратовал Линдси Грэм*. О проведении процедурного голосования по данному проекту во вторник ранее информировали местные СМИ.