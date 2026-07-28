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СМИ: 100 сенаторов США пригласили на встречу с Зеленским

Все члены сената США получили приглашение на встречу с президентом Украины, которая запланирована на вечер вторника в рамках его визита в Вашингтон.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп на встрече с Зеленским намерен обсудить мирное урегулирование конфликта между РФ и Украиной. В администрации США также отметили, что конфликт необходимо завершить.

«Все 100 членов сената приглашены на встречу с президентом Зеленским во вторник вечером», — сообщает Рейтер со ссылкой на двух помощников законодателей.

Как уточнил источник, в период визита украинского лидера сенат, вероятно, может приступить к голосованию по законопроекту о введении санкций против РФ, за который ратовал Линдси Грэм*. О проведении процедурного голосования по данному проекту во вторник ранее информировали местные СМИ.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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