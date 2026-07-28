СМИ: 100 сенаторов США пригласили на встречу с Зеленским

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп на встрече с Зеленским намерен обсудить мирное урегулирование конфликта между РФ и Украиной. В администрации США также отметили, что конфликт необходимо завершить.
«Все 100 членов сената приглашены на встречу с президентом Зеленским во вторник вечером», — сообщает Рейтер со ссылкой на двух помощников законодателей.
Как уточнил источник, в период визита украинского лидера сенат, вероятно, может приступить к голосованию по законопроекту о введении санкций против РФ, за который ратовал Линдси Грэм*. О проведении процедурного голосования по данному проекту во вторник ранее информировали местные СМИ.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.