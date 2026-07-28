В Конгрессе заявили о расследовании против главы ФИФА из-за его связей с Трампом

«Настоящее письмо является уведомлением о необходимости сохранить всю переписку между сотрудниками ФИФА и лицами, связанными с администрацией Трампа или его инаугурационным комитетом, включая исчезающие сообщения на платформах, таких как Signal, Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ — прим. ТАСС), X и Truth Social», — говорится в письме Раскина.