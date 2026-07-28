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В Конгрессе заявили о расследовании против главы ФИФА из-за его связей с Трампом

Конгрессмен Джейми Раскин попросил Джанни Инфантино лично явиться для дачи показаний «в целях содействия расследованию».

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) инициировал начало расследования в отношении главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, направив ему письмо с требованием раскрыть подробности своих отношений с Белым домом и президентом США Дональдом Трампом. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

«Настоящее письмо является уведомлением о необходимости сохранить всю переписку между сотрудниками ФИФА и лицами, связанными с администрацией Трампа или его инаугурационным комитетом, включая исчезающие сообщения на платформах, таких как Signal, Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ — прим. ТАСС), X и Truth Social», — говорится в письме Раскина.

Конгрессмен попросил Инфантино лично явиться для дачи показаний «в целях содействия расследованию», а также потребовал предоставить документы, касающиеся любых подарков, выплат или льгот, предоставленных Трампу или связанным с ним лицам, материалы по продаже билетов на мероприятия ФИФА, данные о контактах с американскими чиновниками и журнал посещений помещения федерации в Trump Tower.

Ранее портал City AM сообщал, что некоммерческая организация FairSquare подала жалобу в Международный олимпийский комитет, связанную с действиями Инфантино. По данным источника, Инфантино под давлением со стороны Трампа нарушил принесенную в 2020 году клятву действовать независимо от коммерческих и политических интересов.

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