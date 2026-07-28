Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве на фоне действующей воздушной тревоги прозвучали взрывы.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в украинской столице действует воздушная тревога.
«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в публикации телеканала.
Ранее в городе Запорожье, оккупированном украинскими войсками, произошёл взрыв.
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