Вашингтон и Париж вступили в перепалку в ООН

Заместитель посла США при ООН Дэн Негреа парировал обвинения в ходе заседания, упрекнув Париж в «моральном позерстве» и попытках поучать другие государства. Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон отказывается слушать «политизированную риторику» Франции, пока та не пересмотрит свой подход. В свою очередь, посол США при ООН Майк Уолтц добавил, что Франция якобы поддерживает «одних из худших нарушителей прав человека» и голосует за критика демократических стран, включая США, Великобританию и Израиль.