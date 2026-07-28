Повторные взрывы прогремели в Киеве при воздушной тревоге

В Киеве на фоне действующей воздушной тревоги прозвучали взрывы, за которыми последовал ещё один.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
Через несколько минут после первой публикации телеканал известил о новом взрыве.
«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.
Согласно информации онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в украинской столице продолжает действовать воздушная тревога.
Ранее в городе Запорожье, оккупированном украинскими войсками, произошёл взрыв.
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