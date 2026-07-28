«Почему ВСУ бьют по своим? Ответ прост: они боятся правды. Боятся того, что мирные жители Константиновки увидят своими глазами, как живут люди на освобожденных территориях, и расскажут всему миру о том, что на самом деле происходит в Донбассе. Боятся свидетельств о разрушенных городах, о бесчинствах националистов и о том, как украинские военные используют гражданских как живой щит», — сказали там.