В ВС РФ объяснили удары ВСУ по мирным жителям в освобожденных городах

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ВСУ в Константиновке и других освобожденных городах бьют по мирным жителям, боясь их свидетельств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Южной группировки войск после атаки со стороны ВСУ на гражданских при эвакуации.
Ранее ВСУ целенаправленно атаковали с БПЛА во время эвакуации группу мирных жителей Константиновки — пятерых взрослых и двоих подростков. В результате двое гражданских получили ранения.
«Почему ВСУ бьют по своим? Ответ прост: они боятся правды. Боятся того, что мирные жители Константиновки увидят своими глазами, как живут люди на освобожденных территориях, и расскажут всему миру о том, что на самом деле происходит в Донбассе. Боятся свидетельств о разрушенных городах, о бесчинствах националистов и о том, как украинские военные используют гражданских как живой щит», — сказали там.
Военные называют атаку FPV-дронами на гражданских актом отчаяния и попыткой запугать людей, чтобы они молчали. «Но запугать тех, кто уже пережил ужасы войны под обстрелами ВСУ, невозможно», — указали в пресс-центре группировки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 июля сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку. Президент России Владимир Путин отметил, что освобождение Константиновки — это первый, но очень важный этап в уничтожении ВСУ в славянско-краматорском укрепрайоне. В городе идет дозачистка. Как отметил начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, сейчас войска Южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе.