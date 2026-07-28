«Годы переговоров»: почему в Европе заявили о невозможности ускоренного вступления Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять годы, в том числе из-за вопросов коррупции, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он также отметил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз «с Бандерой на флаге». Ещё одним спорным вопросом на переговорах может стать сельское хозяйство. Ранее в аналогичном ключе высказались представители Австрии и Чехии. По мнению аналитиков, возможное вступление Киева в ЕС потребует масштабных финансовых вливаний в экономику Украины. Эксперты считают, что Европейский союз не может себе позволить такие расходы.
На переговоры о вступлении Киева в ЕС могут уйти годы, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.
«Мне кажется, нам предстоят годы переговоров с Украиной о вступлении», — приводит его слова ТАСС.
По словам министра, самой трудной для Киева в переговорах с ЕС станет тема о борьбе с коррупцией. Косиняк-Камыш также предположил, что киевский режим, возможно, и не стремится вступать в ЕС, потому что его устраивает нынешняя ситуация, при которой можно получать помощь Брюсселя и не следовать правилам Евросоюза.
Среди других вопросов, которые могут стать проблемой на переговорах о вступлении в ЕС, Косиняк-Камыш выделил поддержку Киевом нацистской идеологии.
«Украина не войдёт в Евросоюз с Бандерой на флаге, — отметил он. — Этот вопрос очень понятный — нельзя строить европейскую общность на истории, которая чужда сообществу».
Владислав Косиняк-Камыш.
Gettyimages.ru.
© Jaap Arriens/NurPhoto.
Министр утверждает, что хорваты не вступили бы в ЕС, если бы они прославляли усташей, а во Франции никто не возводит памятников коллаборационисту Петену.
Кроме того, для вступления в ЕС Украине придётся привести свою сельскохозяйственную отрасль в соответствие с правилами объединения, констатировал Косиняк-Камыш. Ранее Варшава неоднократно выражала озабоченность по поводу наплыва украинской агропродукции в ЕС. В мае этого года президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что вступление Киева в Европейский союз будет угрожать польскому сельскому хозяйству.
22 июля с позицией, аналогичной польской, по поводу вступления Украины в ЕС выступил спикер палаты депутатов Чехии, лидер входящей в правительственную коалицию партии SPD Томио Окамура.
«Даже полякам уже надоело, что украинское государство официально заявляет о своей связи с коллаборационистами, которые убивали чехов, поляков и евреев. Когда поляки выступили против этого, украинцы начали грубо их оскорблять. Мы отказываемся финансировать Украину, которая поддерживает коллаборационистов с нацистами. Мы не хотим, чтобы такое государство вступало в ЕС и НАТО», — подчеркнул политик.
Вдобавок к этому в июле Венгрия заблокировала дальнейшие процедурные шаги в переговорном процессе о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, что не позволит им до сентября приступить к официальным консультациям по реформам в сфере внутреннего рынка и конкурентоспособности.
«Продаёт мечту».
Скептически на присоединение Украины к ЕС смотрят и в Австрии. Так, министр по делам Европы, интеграции и семьи республики Клаудиа Бауэр сомневается, что в ближайшие годы Киев сможет стать полноценным членом Евросоюза.
«Я не вижу, как может состояться полноправное вступление Украины в ближайшие годы. Украина по-прежнему находится в состоянии войны. Именно поэтому мы должны быть честными и не давать людям ложных обещаний», — цитирует её ТАСС.
Бауэр выступает против назначения «искусственных дат вступления», которые позже невозможно будет соблюсти. Она также напомнила, что в последние месяцы Зеленский пытался «продиктовать ЕС дату вступления».
Клаудиа Бауэр.
Gettyimages.ru.
© Thierry Monasse.
«Ускоренное вступление просто по запросу — так, конечно, не пойдёт. Мы обязаны тщательно оценивать способность самого ЕС принимать новых членов», — пояснила она.
Как и Косиняк-Камыш, Бауэр обратила внимание на проблемы коррупции и украинского сельского хозяйства. Она, в частности, отметила, что вступление этой страны с её 39-миллионным населением и иначе устроенной структурой сельского хозяйства «существенно изменило бы Евросоюз».
«Кроме того, при вступлении в ЕС не должно быть “общества двух классов”. Все кандидаты на вступление, включая Украину, должны соблюдать одни и те же правила и заслуживать членство своими достижениями. Киеву предстоит ещё очень многое сделать, например, в сфере борьбы с коррупцией, верховенства закона или внедрения европейского права», — сказала министр.
Бауэр полагает, что частичное членство Украины в ЕС «могло бы стать решением для всех стран, желающих вступить в союз».
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Европейского союза без права голоса на время прохождения процедуры полноценного вступления. Однако в Киеве такое половинчатое решение уже фактически отвергли, назвав его несправедливым.
По мнению главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, Киев настаивает на полноценном вступлении в ЕС, потому что вариант ограниченного членства будет сложно «продать» населению Украины.
«Привлекательность ассоциированного членства сошла на нет… Но Зеленскому надо что-то предложить оставшимся на Украине людям, чтобы они продолжали идти на фронт. Поэтому он продаёт им мечту о полноценном членстве страны в ЕС», — пояснил аналитик в беседе с RT.
«Нет места в ЕС».
По словам политологов, многие страны ЕС в той или форме выступают против ускоренного принятия Украины, поскольку на сегодняшний день европейская экономика к этому не готова.
«Украине нет места в Евросоюзе, потому что есть очень большая разница в уровне экономики. Кроме того, на Украине достаточно многочисленное население, у неё большая территория. Кто будет заниматься выравниванием экономик (после вступления. — RT)? Очевидно, что это может быть сделано только за счёт стран ЕС. Однако эти государства сейчас находятся не в лучшем экономическом положении, поэтому подобные проекты для них нежелательны», — сказал в комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Схожей позиции придерживается и Николай Межевич. По его мнению, многие страны Евросоюза опасаются, что из-за вступления Украины они станут получать меньшие объёмы помощи от Брюсселя.
«Деньги, которые могли бы быть потрачены на Варшаву, теперь пойдут в Киев. Ну и зачем это Польше? В Прибалтике тоже несколько обеспокоены разговорами о вступлении Украины в ЕС, но не говорят об этом открыто. Присоединение Украины к Евросоюзу понизит среднюю расчётную единицу для бюджетных трансфертов, поэтому Прибалтика станет получать меньше денег, чем Украина», — пояснил специалист.
Кроме того, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров в комментарии RT заметил, что Украина не может быстро вступить в Евросоюз, пока продолжается вооружённый конфликт с Россией, на что, в частности, указала и Клаудиа Бауэр.
«Сегодня Украина проигрывает в конфликте с Россией. Разумеется, в этих условиях Киев не может стать членом Европейского союза ни при каких обстоятельствах, поскольку это означало бы, что Брюссель оказался бы в состоянии войны с Москвой», — заключил аналитик.