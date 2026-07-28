«Годы переговоров»: почему в Европе заявили о невозможности ускоренного вступления Украины в ЕС

«Украине нет места в Евросоюзе, потому что есть очень большая разница в уровне экономики. Кроме того, на Украине достаточно многочисленное население, у неё большая территория. Кто будет заниматься выравниванием экономик (после вступления. — RT)? Очевидно, что это может быть сделано только за счёт стран ЕС. Однако эти государства сейчас находятся не в лучшем экономическом положении, поэтому подобные проекты для них нежелательны», — сказал в комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.