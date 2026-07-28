Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на очередной призыв Владимира Зеленского усилить санкционное давление на Россию. Свое мнение он опубликовал в социальной сети X*.
По словам журналиста, украинский лидер вновь обращается к западным союзникам с требованием ввести максимально жесткие ограничения против Москвы. При этом Боуз усомнился в том, что после нескольких лет санкционной политики остаются возможности для их существенного расширения.
Таким образом, публицист поставил под сомнение эффективность дальнейшего ужесточения ограничительных мер, иронично отметив, что потенциал новых санкций спустя длительное время выглядит весьма ограниченным.
Ранее сообщалось, что очередной, 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, может стать последним подобным списком ограничений из-за трудностей при их согласовании.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.