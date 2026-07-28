Более 130 человек пострадали от отравления дымом в метро Барселоны

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более 130 человек пострадали, отравившись дымом в результате пожара в метро испанской Барселоны, сообщает пожарная служба города.
«Пожарные вместе с городской гвардией помогли эвакуировать пассажиров из поезда и взяли под контроль пожар небольших масштабов, который был быстро потушен. Экстренная медицинская служба оказала помощь 136 людям, 39 из которых доставила в различные близлежащие больницы в состоянии легкой или умеренной тяжести», — говорится в заявлении на сайте барселонских пожарных.
Как отмечается, из-за возгорания движение было остановлено между станциями Ла-Сагрера и Каталунья. Ожидается, что поезда на этом участке вновь начнут ходить утром во вторник. О причинах возгорания не сообщается.