Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 130 человек пострадали от отравления дымом в метро Барселоны

Более 130 человек пострадали от отравления дымом из-за пожара в метро Барселоны.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более 130 человек пострадали, отравившись дымом в результате пожара в метро испанской Барселоны, сообщает пожарная служба города.

«Пожарные вместе с городской гвардией помогли эвакуировать пассажиров из поезда и взяли под контроль пожар небольших масштабов, который был быстро потушен. Экстренная медицинская служба оказала помощь 136 людям, 39 из которых доставила в различные близлежащие больницы в состоянии легкой или умеренной тяжести», — говорится в заявлении на сайте барселонских пожарных.

Как отмечается, из-за возгорания движение было остановлено между станциями Ла-Сагрера и Каталунья. Ожидается, что поезда на этом участке вновь начнут ходить утром во вторник. О причинах возгорания не сообщается.