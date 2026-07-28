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Косачев обвинил Киев в попытках сделать украинский конфликт глобальным

Председателя Совета Федерации заявил, что киевские власти стараются сделать это при помощи ударов по Каспийскому трубопроводному консорциуму и иранским торговым судам.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Киев пытается ударами по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и иранским торговым судам придать конфликту на Украине глобальный характер и втянуть в него своих союзников. Такое мнение высказал «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Речь о попытках максимально интернационализировать конфликт с Россией и выставить его перед союзниками Украины в качестве глобального, в качестве конфликта, который угрожает их собственным интересам», — сказал он изданию, комментируя действия киевского режима.

В июле произошла серия атак беспилотников на танкеры в районе морского терминала КТК. МИД Казахстана не исключил, что Астана потребует возмещения нанесенного ущерба. Республика экспортирует через КТК около 80% добытой нефти.

Также 25 июля МИД Ирана заявил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа. Как заявлял глава МИД Ирана Аббас Арагчи, Украина атаковала торговое судно по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке.

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