Косачев обвинил Киев в попытках сделать украинский конфликт глобальным

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Киев пытается ударами по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и иранским торговым судам придать конфликту на Украине глобальный характер и втянуть в него своих союзников. Такое мнение высказал «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«Речь о попытках максимально интернационализировать конфликт с Россией и выставить его перед союзниками Украины в качестве глобального, в качестве конфликта, который угрожает их собственным интересам», — сказал он изданию, комментируя действия киевского режима.
В июле произошла серия атак беспилотников на танкеры в районе морского терминала КТК. МИД Казахстана не исключил, что Астана потребует возмещения нанесенного ущерба. Республика экспортирует через КТК около 80% добытой нефти.