Роспотребнадзор заявил о рекордно низкой заболеваемости гепатитом B в России

Заболеваемость острым гепатитом B в России в 2025 году достигла исторического минимума, снизившись до 0,25 случая на 100 тыс. населения.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как пояснили специалисты, таких результатов удалось добиться благодаря программе вакцинопрофилактики и комплексу противоэпидемических мер.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что прививка от гепатита B одновременно защищает и от гепатита D, поскольку последний не развивается самостоятельно.
Что касается острого гепатита C, то его показатели остаются стабильными — 0,9—1,0 случая на 100 тыс. населения. Вакцины от него пока не создали из-за высокой изменчивости вируса, однако современные противовирусные препараты позволяют полностью вылечить заболевание более чем в 95% случаев.
При этом в ведомстве отметили сохранение высокого уровня хронических форм вирусных гепатитов, среди которых преобладает хронический гепатит C. Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточные наборы реагентов для комплексной диагностики этих заболеваний.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова напомнила, что хронические вирусные гепатиты могут долго протекать без симптомов и приводить к тяжёлым поражениям печени.