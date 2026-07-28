Роспотребнадзор заявил о рекордно низкой заболеваемости гепатитом B в России

Что касается острого гепатита C, то его показатели остаются стабильными — 0,9—1,0 случая на 100 тыс. населения. Вакцины от него пока не создали из-за высокой изменчивости вируса, однако современные противовирусные препараты позволяют полностью вылечить заболевание более чем в 95% случаев.