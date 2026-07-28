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Приставы принудительно взыщут с Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД

Приставы начали взыскание с Долиной неоплаченного штрафа ГИБДД в 750 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с певицы Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, 22 июля на артистку завели исполнительное производство по акту, выданному центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД. По нему с певицы принудительно взыскивают 750 рублей штрафа.

Долина — советская и российская эстрадная певица, актриса, режиссер-постановщик. Также она носит звание народной артистки России.