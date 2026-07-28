Американские сенаторы встретятся с Зеленским в Вашингтоне 28 июля

Ранее сообщалось, что власти США считают необходимым завершить украинский конфликт. Американский чиновник сообщил CNN, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудят процесс мирного урегулирования. Их встречу назначили на 28 июля в Вашингтоне. Во время визита экс-комик также планирует присутствовать на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма*. Вашингтон ранее неоднократно заявлял о намерении добиться переговоров между Москвой и Киевом.