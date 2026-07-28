В группировке «Центр» заявили о попытках ВСУ выбить артиллерию РФ у Белицкого

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Украинские войска пытаются выбить российскую артиллерию в районе Белицкого при помощи HIMARS, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«На данный момент можно отметить то, что противник продолжает использовать ракеты HIMARS. Как правило, борются с нашей артиллерией», — рассказал начальник разведки.
При этом он подчеркнул, что интенсивность ударов российской артиллерии по позициям ВСУ кратно выше.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».
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