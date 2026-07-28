Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В группировке «Центр» заявили о попытках ВСУ выбить артиллерию РФ у Белицкого

Начальник разведки с позывным Апостол подчеркнул, что интенсивность ударов российских сил по позициям противника кратно выше.

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Украинские войска пытаются выбить российскую артиллерию в районе Белицкого при помощи HIMARS, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

«На данный момент можно отметить то, что противник продолжает использовать ракеты HIMARS. Как правило, борются с нашей артиллерией», — рассказал начальник разведки.

При этом он подчеркнул, что интенсивность ударов российской артиллерии по позициям ВСУ кратно выше.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

Узнать больше по теме
Группировка войск «Центр»: чем занимается и на каком направлении
Группировка войск «Центр» — одно из оперативно-стратегических объединений Вооруженных сил России, задействованных в ходе специальной военной операции. Она объединяет соединения и воинские части различных видов и родов войск, выполняющих задачи на одном из ключевых направлений. В материале — главное по теме.
Читать дальше