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Зарубежные издатели игр втрое нарастили рекламные бюджеты в RuStore

Иностранные издатели мобильных игр вложили в рекламу в RuStore 400 млн рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Иностранные издатели мобильных игр в январе — июне 2026 года вложили в рекламу в российском магазине приложений RuStore более 400 миллионов рублей, что в три раза больше, чем за тот же период 2025 года, а общий объем рекламных затрат в RuStore за тот же период вырос в 2,6 раза, рассказал газете «Ведомости» представитель платформы.

Представитель магазина приложений отметил, что среди стран по размеру рекламных бюджетов, вложенных в продвижение мобильных игр в RuStore, в январе — июне первенство удерживает Китай, на который пришлось около 76% совокупного показателя. За Китаем в рейтинге стран следуют Сингапур и ОАЭ: в совокупности эти две страны обеспечили еще около 10% общего объема рекламных бюджетов.

Рост бюджетов зарубежных издателей связан с появлением новых форматов для продвижения, в том числе стикеров или интерактивных баннеров на витрине магазина, добавил представитель платформы. Другие ключевые факторы — улучшение инструментов аналитики и приток «новых компаний-разработчиков».

Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября 2025 года стал обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi). До этого он переустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android и HarmonyOS (Huawei).

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