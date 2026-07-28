Зарубежные издатели игр втрое нарастили рекламные бюджеты в RuStore

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Иностранные издатели мобильных игр в январе — июне 2026 года вложили в рекламу в российском магазине приложений RuStore более 400 миллионов рублей, что в три раза больше, чем за тот же период 2025 года, а общий объем рекламных затрат в RuStore за тот же период вырос в 2,6 раза, рассказал газете «Ведомости» представитель платформы.