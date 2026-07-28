Сотрудники ТЦК задержали журналиста Hromadske в Киеве

Журналист издания Hromadske Евгений Шульгат задержан в Киеве сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), ему выдана повестка на военно-врачебную комиссию.
Об этом сообщает Hromadske.
Как уточняется, Шульгат ранее работал над материалами о коррупции в правоохранительных органах Украины.
«В Киевском городском ТЦК подтвердили, что Евгения Шульгата доставили в один из районных центров», — говорится в публикации.
В военкомате добавили, что журналиста отпустили и вручили повестку для прохождения военно-врачебной комиссии.
Ранее мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК в Винницкой области после силовой мобилизации.