Новый премьер Британии заявил о готовности направить войска на Украину

Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва не питает надежд на улучшение отношений России и Британии и не планирует контакты с Лондоном после смены премьера.