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Новый премьер Британии заявил о готовности направить войска на Украину

Новое правительство Великобритании готово отправить военный контингент на Украину после завершения конфликта, заявил премьер-министр страны Энди Бернем. Лондон продолжит поддерживать Киев и усиливать давление на Москву для прекращения огня и возобновления переговоров, добавил он.

Новое правительство Великобритании готово отправить военный контингент на Украину после завершения конфликта, заявил премьер-министр страны Энди Бернем. Лондон продолжит поддерживать Киев и усиливать давление на Москву для прекращения огня и возобновления переговоров, добавил он.

«Когда прекращение огня наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе», — сказал господин Бернем (цитата по The Independent).

Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва не питает надежд на улучшение отношений России и Британии и не планирует контакты с Лондоном после смены премьера.

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