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Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе снизилось на 56 процентов

Трафик в Баб-эль-Мандебском проливе упал на 56 процентов после эмбарго хуситов.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Трафик коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился на 56% после заявления хуситов о закрытии пролива для саудовских судов, пишет эмиратская газета National со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Ранее хуситы объявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом в течение 12 лет и обстрел аэропорта Саны в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту.

«Трафик судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился более чем на половину за неделю с момента объявления хуситами эмбарго для судов Саудовской Аравии… В воскресенье по проливу прошли только 15 судов, что на 56% процентов ниже 34 судов, пересекших пролив 20 июля, в день объявления эмбарго», — говорится в сообщении газеты.

Согласно данным Kpler, девять из этих судов выходили из Красного моря, шесть — входили в него. Среди перевозимых товаров на суднах были сырая нефть, зерно и удобрения.

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