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CNN: США считают, что пришло время завершить украинский конфликт

В Белом доме, как сообщает телеканал CNN, заявили, что настало время для урегулирования украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

США полагают, что время для урегулирования украинского конфликта настало, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

«Самое время завершить конфликт», — сказал представитель американской администрации.

По его словам, эта тема, а также вопрос российско-украинских переговоров должны будут обсуждаться 28 июля в рамках встречи главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Напомним, 26 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ранее уже озвучивал все предложения России по Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим отлично знает, что от него требуется.

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