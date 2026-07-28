Сотрудница госохраны Украины, погибшая при ударе ВС РФ, была полковником СБУ

Ранее Савицкую представляли как руководителя одного из подразделений УГО Украины, однако после появления сообщений о её смерти стало известно о её звании в Службе безопасности Украины. По данным источника агентства, полковником СБУ она стала незадолго до гибели. Савицкая руководила центром международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины — структуры, которую в России сопоставляют с Федеральной службой охраны (ФСО).
Напомним, Минобороны России сообщило о групповом ударе по объекту в пригороде Киева, где проходил показ беспилотников. По данным ведомства, целью стала техника и разработки, связанные с выпуском и применением БПЛА. О смерти Савицкой сообщил её супруг Игорь Соловей, который возглавляет Центр стратегических коммуникаций Spravdi. У себя в соцсетях он написал, что Савицкая находилась на площадке, где проходил показ вооружений и военной техники.
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