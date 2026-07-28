War Zone: ВСУ применили дешёвые нидерландские ракеты Ruta Block 1

Украинские боевики начали применять дешёвые крылатые ракеты модели Ruta Block 1, произведённые в Нидерландах.
Об этом сообщает War Zone.
По данным издания, в распоряжении журналистов оказались фотографии уничтоженного аппарата, который мог быть перехвачен российской системой ПВО.
Изготовлением данных ракет занимается нидерландская компания Destinus.
«Появились доказательства использования Украиной нидерландских крылатых ракет Ruta Block 1», — говорится в публикации.
Портал отмечает, что корпорация Destinus уже около двух лет осуществляет поставки своей продукции украинским военным.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис усомнился, что США смогут поставлять Украине ракеты для Patriot.