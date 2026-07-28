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War Zone: ВСУ применили дешёвые нидерландские ракеты Ruta Block 1

Украинские боевики начали применять дешёвые крылатые ракеты модели Ruta Block 1, произведённые в Нидерландах.

Источник: RT на русском

Украинские боевики начали применять дешёвые крылатые ракеты модели Ruta Block 1, произведённые в Нидерландах.

Об этом сообщает War Zone.

По данным издания, в распоряжении журналистов оказались фотографии уничтоженного аппарата, который мог быть перехвачен российской системой ПВО.

Изготовлением данных ракет занимается нидерландская компания Destinus.

«Появились доказательства использования Украиной нидерландских крылатых ракет Ruta Block 1», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что корпорация Destinus уже около двух лет осуществляет поставки своей продукции украинским военным.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис усомнился, что США смогут поставлять Украине ракеты для Patriot.

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