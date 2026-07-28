«Но когда в итоге начинают стремиться искоренить даже культуру — ту единственную сферу, которая объединяет народы, — это становится опасным. Было здесь и чувство зависти. Ведь многие из величайших дирижеров мира — россияне, такие, например, как Валерий Гергиев. Один только он воплощает русский гений», — заявил историк.