Французский историк объяснил попытки Запада отменить Гергиева

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Попытки Запада «отменить» дирижера Валерия Гергиева связаны в том числе с завистью, ведь он, как и многие из величайших дирижеров в мире, россиянин, заявил РИА Новости французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.
«В 2022 году началось настоящее безумие в отношении всего, что связано с Россией, во всех сферах. Это напоминало охоту на ведьм», — отметил Малиновски, говоря об «отмене» русской культуры в западных странах.
По его словам, Запад вновь обрел «врага», против которого можно было сплотиться, чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.
«Но когда в итоге начинают стремиться искоренить даже культуру — ту единственную сферу, которая объединяет народы, — это становится опасным. Было здесь и чувство зависти. Ведь многие из величайших дирижеров мира — россияне, такие, например, как Валерий Гергиев. Один только он воплощает русский гений», — заявил историк.
Между тем, по его словам, люди ждут возвращения франко-российского культурного сотрудничества.
«В этом у меня нет никаких сомнений. И маэстро в скором времени вновь будет выступать по всему миру — я в этом убежден. Это пойдет на пользу миру и всему человечеству», — добавил собеседник агентства.
Многие музыкальные площадки в Европе после 2022 года прекратили сотрудничество с Гергиевым. В частности, с ним расторгли контракты Мюнхенская филармония и Роттердамский филармонический оркестр, были отменены его выступления в Италии, Германии, Швейцарии, Австрии и США.