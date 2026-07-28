Клейтон станет новым директором Национальной разведки США

Верхняя палата американского Конгресса одобрила назначение Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки США. Соответствующее процедурное голосование состоялось 28 июля, сообщает телеканал C-SPAN, который вел прямую трансляцию заседания.
За прекращение дебатов и вынесение вопроса об утверждении кандидата на финальное голосование высказались 51 сенатор, против выступили 43. Ожидается, что окончательное решение по кандидатуре Клейтона будет принято 29 июля.
Президент США Дональд Трамп выдвинул Клейтона на этот пост 11 июня. До этого он занимал должность главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Директор Национальной разведки является ключевой фигурой в системе американских спецслужб — он координирует работу всех 18 разведывательных ведомств страны.
Ранее, 21 июля, кандидатуру Клейтона одобрил специальный комитет по разведке Сената, после чего вопрос был передан на рассмотрение всей палаты.
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