В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 170 тысяч человек

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Власти Испании эвакуировали или призвали не покидать дома из-за пожаров более 170 тысяч человек, сообщает газета ABC.
«Более 170 тысяч человек эвакуированы или изолировались в Испании из-за пожаров», — пишет издание.
Как отмечает газета, пожары в провинциях Авила и Толедо, которые перекинулись на автономное сообщество Мадрид, стали причиной эвакуации 63 152 человек в 14 муниципалитетах, а 27 797 человек остаются дома.
Кроме того, из-за пожара, начавшегося в провинции Кастельон, эвакуировались 16 тысяч человек, в то время как 65 тысяч получили рекомендации не покидать дома, добавляет газета.
Ранее власти Испании объявили режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинциях Авила и Толедо в связи с распространением лесных пожаров.