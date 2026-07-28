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В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 170 тысяч человек

Более 170 тысяч человек эвакуировали или изолировали из-за пожаров в Испании.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Власти Испании эвакуировали или призвали не покидать дома из-за пожаров более 170 тысяч человек, сообщает газета ABC.

«Более 170 тысяч человек эвакуированы или изолировались в Испании из-за пожаров», — пишет издание.

Как отмечает газета, пожары в провинциях Авила и Толедо, которые перекинулись на автономное сообщество Мадрид, стали причиной эвакуации 63 152 человек в 14 муниципалитетах, а 27 797 человек остаются дома.

Кроме того, из-за пожара, начавшегося в провинции Кастельон, эвакуировались 16 тысяч человек, в то время как 65 тысяч получили рекомендации не покидать дома, добавляет газета.

Ранее власти Испании объявили режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинциях Авила и Толедо в связи с распространением лесных пожаров.