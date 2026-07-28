Захарова: новые санкции США станут «выстрелом в ногу»

«Очевидно, что утверждение новой антироссийской инициативы будет равносильно буквально выстрелу в ногу и нанесет ущерб в первую очередь самим США», — сказала госпожа Захарова на брифинге (запись опубликована на странице МИД во «ВКонтакте»).