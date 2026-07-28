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Захарова: новые санкции США станут «выстрелом в ногу»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае принятия нового закона об ужесточении санкций в отношении Москвы США выстрелят себе в ногу.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае принятия нового закона об ужесточении санкций в отношении Москвы США выстрелят себе в ногу.

«Очевидно, что утверждение новой антироссийской инициативы будет равносильно буквально выстрелу в ногу и нанесет ущерб в первую очередь самим США», — сказала госпожа Захарова на брифинге (запись опубликована на странице МИД во «ВКонтакте»).

Как добавила представитель МИД, санкции, принятые в обход Совбеза ООН, негативно сказываются на международных отношениях, деловых связях и перспективах дальнейшего развития. Она также сказала, что существующий опыт свидетельствует о неэффективности санкционного давления на Россию.

28 июля в Сенате США пройдет предварительное голосование по законопроекту об ужесточении санкций в отношении России. Соавтором документа был сенатор Линдси Грэм, похороны которого состоятся также 28 июля. Законопроект предусматривает введение ограничений в отношении Владимира Путина, стран-импортеров российских энергоносителей и иностранных компаний, которые поддерживают оборонно-промышленный комплекс России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Теорема Грэма».

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