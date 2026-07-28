Ормузский пролив могут разминировать: Иран и Оман ведут переговоры

Тегеран и Маскат ведут переговоры о восстановлении регулярного судоходства через Ормузский пролив. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, стороны пытаются согласовать условия, которые позволят вновь открыть стратегическую водную артерию для прохода гражданских судов.
Встреча официальных делегаций Ирана и Омана состоялась в Тегеране в минувшие выходные. В центре обсуждения — возобновление работы так называемого среднего коридора, который фактически не использовался с начала военной операции США и Израиля против Исламской Республики. В настоящее время суда вынуждены следовать либо северным маршрутом у побережья Ирана, либо южным — у берегов Омана.
Источники агентства указывают, что в средней полосе пролива, предположительно, остаются морские мины, установленные иранской стороной. Их разминирование рассматривается как необходимое условие для возобновления регулярного движения. Великобритания, Франция и другие европейские страны заявили о готовности возглавить работы по очистке акватории, но только после того, как это станет безопасным.
Как отмечает портал Axios, переговорный процесс координируется преимущественно Ираном и Оманом. В качестве посредников также выступают Катар, Пакистан, Египет, а также спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По информации издания Times of Israel, посредники в контактах между Вашингтоном и Тегераном считают, что близки к прорыву, который позволил бы активизировать меморандум о взаимопонимании, подписанный сторонами в прошлом месяце.
Окончательное решение, как ожидается, будет зависеть от позиции американского президента, которую он может обозначить после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник. Ранее глава Белого дома заявил, что дал дипломатии шанс и приостановил удары по иранским целям, однако предупредил: если переговоры провалятся, военные действия возобновятся.
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