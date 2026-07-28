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Пленный ВСУ рассказал об угрозах сестры убить бабушку за его отказ шпионить

Сестра украинского военнослужащего, находясь на подконтрольной киевскому режиму территории, угрожала расправиться с их бабушкой, если он не передаст координаты российских войск.

Сестра украинского военнослужащего, находясь на подконтрольной киевскому режиму территории, угрожала расправиться с их бабушкой, если он не передаст координаты российских войск.

О произошедшем стало известно от оператора беспилотных систем группировки «Центр» Александра Пляшника.

Как он сообщил РИА Новости, в ходе допроса военнослужащий ВСУ признался, что родственники, оставшиеся на подконтрольной Киеву территории, могут подвергаться серьёзному давлению с целью склонить солдат к шпионажу.

Пленный рассказал, что его родная сестра вышла на связь и поставила жёсткий ультиматум.

«Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью. Сестра так говорила родному брату», — привёл Пляшник слова пленного.

Ранее военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен Вооружённым силам России на Харьковском направлении, рассказал о службе в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», назвав её «десятью днями жизни».

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