«Исчерпан санкционный механизм»: почему в Евросоюзе предложили новый подход к рестрикциям против России

ЕС может отказаться от практики принятия крупных пакетов санкций против России из-за сложностей с их согласованием. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. По данным издания, в Брюсселе рассматривают новый подход к ограничениям, после того как принятие 21-го пакета затянулось из-за позиции Греции, выступившей против мер в отношении российского СПГ. Между тем, как заявил Владимир Путин, рестрикции Запада прежде всего наносят ущерб их инициаторам. Аналитики констатируют, что в Евросоюзе уже исчерпан санкционный механизм, а также наблюдаются серьёзные проблемы с принятием консолидированных решений.