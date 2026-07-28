Марочко назвал освобождение Коммунаровки стратегическим успехом ВС РФ

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Военный эксперт Андрей Марочко назвал освобождение ВС РФ Коммунаровки (украинское название — Христофоровка) в Днепропетровской области стратегическим успехом российских войск. Контроль над поселением открывает российским бойцам широкие оперативные просторы как для создания плацдарма, так и формирования буферной зоны на стыке с Запорожской областью.
«Взятие Коммунаровки — это стратегический успех наших войск, поскольку данный населенный пункт находится на стратегических высотах, что позволяет нам в дальнейшем развивать успех в разных направлениях. То есть открываются широкие оперативные просторы, серьезный обзор на данном участке. Взятие этих стратегических высот в районе Коммунаровки позволит нам подготовить плацдарм для дальнейшего продвижения и освобождения как Запорожской области, так и формирования буферной зоны в Днепропетровской области», — сказал Марочко.
Об освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 27 июля.