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Марочко назвал освобождение Коммунаровки стратегическим успехом ВС РФ

Контроль над населенным пунктом открывает российским бойцам широкие оперативные просторы, заявил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Военный эксперт Андрей Марочко назвал освобождение ВС РФ Коммунаровки (украинское название — Христофоровка) в Днепропетровской области стратегическим успехом российских войск. Контроль над поселением открывает российским бойцам широкие оперативные просторы как для создания плацдарма, так и формирования буферной зоны на стыке с Запорожской областью.

«Взятие Коммунаровки — это стратегический успех наших войск, поскольку данный населенный пункт находится на стратегических высотах, что позволяет нам в дальнейшем развивать успех в разных направлениях. То есть открываются широкие оперативные просторы, серьезный обзор на данном участке. Взятие этих стратегических высот в районе Коммунаровки позволит нам подготовить плацдарм для дальнейшего продвижения и освобождения как Запорожской области, так и формирования буферной зоны в Днепропетровской области», — сказал Марочко.

Об освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 27 июля.

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