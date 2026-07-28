ДОНЕЦК, 28 июля./ТАСС/. Житель Белозерского на собственном автомобиле проехал через линию фронта в Белицкое, чтобы попасть в Россию. Об этом рассказал ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«Один гражданский человек с Белозерского на своем личном автомобиле проехал через все позиции ВСУ в Доброполье, доехал до севера Белицкого, где по нему ВСУ отработали FPV-дроном, но он не пострадал, потом пешком прошел через все Белицкое и вышел на нашу позицию к нашим подразделениям», — сказал начальник разведки.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».