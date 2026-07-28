Житель Белозерского проехал через линию фронта на машине чтобы попасть в Россию

«Один гражданский человек с Белозерского на своем личном автомобиле проехал через все позиции ВСУ в Доброполье, доехал до севера Белицкого, где по нему ВСУ отработали FPV-дроном, но он не пострадал, потом пешком прошел через все Белицкое и вышел на нашу позицию к нашим подразделениям», — сказал начальник разведки.