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Житель Белозерского проехал через линию фронта на машине чтобы попасть в Россию

Начальник разведки с позывным Апостол отметил, что ВСУ били по гражданскому FPV-дроном, но он не пострадал.

ДОНЕЦК, 28 июля./ТАСС/. Житель Белозерского на собственном автомобиле проехал через линию фронта в Белицкое, чтобы попасть в Россию. Об этом рассказал ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

«Один гражданский человек с Белозерского на своем личном автомобиле проехал через все позиции ВСУ в Доброполье, доехал до севера Белицкого, где по нему ВСУ отработали FPV-дроном, но он не пострадал, потом пешком прошел через все Белицкое и вышел на нашу позицию к нашим подразделениям», — сказал начальник разведки.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

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