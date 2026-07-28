Американские дипломаты ушли с заседания ООН после критики прав человека в США

В ответ заместитель посла США при ООН Дэн Негреа обвинил Париж в «моральном позерстве» и попытках поучать другие страны. Посол США при ООН Майк Уолтц заявил, что Франция поддерживает «одних из худших нарушителей прав человека» и голосует за человека, который критикует демократические страны, включая США, Великобританию и Израиль.