Американские дипломаты ушли с заседания ООН после критики прав человека в США

Представители Франции в ООН раскритиковали решение Вашингтона, заявив, что США «когда-то были маяком прав человека», но теперь оказались в одном ряду с Россией, Северной Кореей, Никарагуа и Мали.
В ответ заместитель посла США при ООН Дэн Негреа обвинил Париж в «моральном позерстве» и попытках поучать другие страны. Посол США при ООН Майк Уолтц заявил, что Франция поддерживает «одних из худших нарушителей прав человека» и голосует за человека, который критикует демократические страны, включая США, Великобританию и Израиль.
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