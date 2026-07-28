В США только 33% опрошенных поддерживают удары по Ирану

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Лишь 33% респондентов в Соединенных Штатах заявили, что поддерживают нанесение американскими военными ударов по Ирану, это минимальный показатель с начала конфликта. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного 24−26 июля совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos.
Упомянутые действия США против Ирана одобряют 33% участников исследования, противоположного мнения придерживаются 62%, 5% не дали однозначного ответа. Как уточняется, 69% опрошенных полагают, что американский лидер Дональд Трамп «не объяснил ясно цели» военных действий США против исламской республики.
Рейтинг Трампа, согласно результатам исследования, повысился до 37%. В конце июня он составлял 34%. Это был самый низкий показатель с момента его инаугурации, состоявшейся 20 января 2025 года.
Опрос был проведен среди 1 248 совершеннолетних жителей США.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.