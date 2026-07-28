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Власти Антальи опровергли массовое заражение российских туристов вирусом Коксаки

Информация о массовом заражении российских туристов вирусом Коксаки не соответствует действительности, заявили в муниципалитете Антальи.

Информация о массовом заражении российских туристов вирусом Коксаки не соответствует действительности, заявили в муниципалитете Антальи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие власти.

В муниципалитете подчеркнули, что эпидемиологическая обстановка на курорте остаётся спокойной, а от гостиниц и туристического сектора жалоб не поступало.

Компетентные органы продолжают внимательно отслеживать ситуацию, и оснований говорить о вспышке заболевания на сегодняшний день нет.

«Информация о массовом заражении российских туристов вирусом Коксаки не соответствует действительности», — заявили агентству в муниципалитете.

Ранее президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов заявил, что жалоб туристов на вирус Коксаки в Турции не поступает.