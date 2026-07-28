Reuters: на встречу с Зеленским приглашены все члены Сената США

Все члены Сената Конгресса США приглашены на встречу с Владимиром Зеленским, которая пройти вечером 28 июля в Вашингтоне, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух помощников американских законодателей.
«Всех 100 членов Сената США пригласили на встречу…» — говорится в публикации.
Один из собеседников отметил, что, как ожидается, уже во время визита главы киевского режима в Вашингтон сенаторы также могут начать голосование по законопроекту о принятии нового пакета антироссийских санкций, который продвигал умерший 11 июля республиканец Линдси Грэм*.
Напомним, 23 июля Владимир Зеленский анонсировал визит в США, в рамках которого запланированы переговоры со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.