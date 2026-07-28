Reuters: на встречу с Зеленским приглашены все члены Сената США

Один из собеседников отметил, что, как ожидается, уже во время визита главы киевского режима в Вашингтон сенаторы также могут начать голосование по законопроекту о принятии нового пакета антироссийских санкций, который продвигал умерший 11 июля республиканец Линдси Грэм*.