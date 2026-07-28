Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: на встречу с Зеленским приглашены все члены Сената США

Агентство Reuters узнало, что все 100 американских сенаторов получили приглашение на встречу с Владимиром Зеленским, который прибудет в Вашингтон.

Источник: Аргументы и факты

Все члены Сената Конгресса США приглашены на встречу с Владимиром Зеленским, которая пройти вечером 28 июля в Вашингтоне, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух помощников американских законодателей.

«Всех 100 членов Сената США пригласили на встречу…» — говорится в публикации.

Один из собеседников отметил, что, как ожидается, уже во время визита главы киевского режима в Вашингтон сенаторы также могут начать голосование по законопроекту о принятии нового пакета антироссийских санкций, который продвигал умерший 11 июля республиканец Линдси Грэм*.

Напомним, 23 июля Владимир Зеленский анонсировал визит в США, в рамках которого запланированы переговоры со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше