В Минздраве заявили о почти полной ликвидации острого гепатита В у детей

Он напомнил, что первая доза вакцины вводится в первые 24 часа после рождения, затем проводится полный курс. Прививку также можно сделать ранее не вакцинированным детям и взрослым до 55 лет. Кроме того, иммунизация против гепатита В одновременно защищает и от гепатита D.