В Минздраве заявили о почти полной ликвидации острого гепатита В у детей

Острый гепатит В среди детей в России практически искоренён благодаря вакцинации, которая начинается с первых суток жизни.
Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Он подчеркнул, что массовая иммунизация новорождённых позволила добиться решающего успеха.
«Наиболее значимый результат достигнут в отношении острого гепатита В среди детей: благодаря вакцинации с первых суток жизни он практически ликвидирован», — сказал специалист.
Он напомнил, что первая доза вакцины вводится в первые 24 часа после рождения, затем проводится полный курс. Прививку также можно сделать ранее не вакцинированным детям и взрослым до 55 лет. Кроме того, иммунизация против гепатита В одновременно защищает и от гепатита D.
Ранее сообщалось, что заболеваемость острым гепатитом B в России в 2025 году достигла исторического минимума, снизившись до 0,25 случая на 100 тыс. населения.