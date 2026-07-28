В Южной сообщили об использовании дронов- «ждунов» в эвакуации из Константиновки

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в Константиновке ДНР используют дроны- «ждуны» для прикрытия эвакуационных групп мирного населения. Также беспрерывно ведется контроль с неба с помощью беспилотных летательных аппаратов, рассказал ТАСС начальник службы беспилотных систем 1 194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.
«Всегда контроль в небе висит, всегда “глазки” (БПЛА — прим. ТАСС) у нас находятся на прикрытии. Также садим и своих “ждунов” (FPV-дроны — прим. ТАСС), чтобы мало ли, где-то что-то подлетит, чтобы мы могли ударить, отработать по вражескому дрону, чтобы мирное население выходило спокойно», — рассказал Устье.