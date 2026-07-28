ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Происшествие со взломом системы стартапа Hugging Face моделью искусственного интеллекта (ИИ) американской компании OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT — является предупреждением для всей индустрии. Об этом заявил генеральный директор по развитию ИИ в Microsoft и соучредитель Google DeepMind Мустафа Сулейман.
«Это очень мощные [инструменты], и с ними нужно обращаться с большой осторожностью. Нам необходимо уделять пристальное внимание деталям. модели становятся все более и более развитыми, и я считаю, что это своего рода предупреждающий сигнал», — заявил Сулейман в интервью британской газете Financial Times.
В свою очередь глава службы безопасности Microsoft Хайет Галлот отметила, что у компании «нет выбора», кроме как вкладывать средства в разработку защиты от атак со стороны ИИ.
16 июля Hugging Face, которая позволяет создателям моделей ИИ и продуктов на их основе обмениваться данными и модифицировать на их основе свои наработки, сообщила, что зафиксировала несанкционированное проникновение в свои системы. Компания назвала инцидент беспрецедентным ввиду того, что взлом был «от начала и до конца» организован ИИ-агентом. 22 июля OpenAI сообщила, что атаку организовали ее модели ИИ, которые во время испытаний смогли «сбежать» из внутренней изолированной системы во всемирную сеть и искали ответы на тестовые задания в базах данных Hugging Face.