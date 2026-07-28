16 июля Hugging Face, которая позволяет создателям моделей ИИ и продуктов на их основе обмениваться данными и модифицировать на их основе свои наработки, сообщила, что зафиксировала несанкционированное проникновение в свои системы. Компания назвала инцидент беспрецедентным ввиду того, что взлом был «от начала и до конца» организован ИИ-агентом. 22 июля OpenAI сообщила, что атаку организовали ее модели ИИ, которые во время испытаний смогли «сбежать» из внутренней изолированной системы во всемирную сеть и искали ответы на тестовые задания в базах данных Hugging Face.