МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Родителей детей на Украине за отказ от их эвакуации отправляют на фильтрацию или в подвалы СБУ, поэтому они вынуждены соглашаться на вывоз ребенка против воли. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.
Ранее в Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию всех детей из 10 сел. По имеющимся у подполья данным и документам, решение киевских властей — это очередная прибыльная схема. Киев на законодательном уровне развязал руки силовым структурам, фактически разрешив ювенальной полиции и органам опеки изымать детей из семей в одностороннем порядке, уточнил представитель подполья.
«От родителей требуют подписать документы на так называемую добровольную эвакуацию ребенка. Если люди отказываются, силовики включают прямой шантаж. В ход идут угрозы лишения родительских прав и привлечения к ответственности за “невыполнение обязанностей по воспитанию”, после чего ребенка просто забирают сотрудники нацполиции. Родители вынуждены отпускать детей не по своей воле, а под колоссальным психологическим и административным давлением. В противном случае ребенка заберут силой, а взрослых отправят на фильтрацию или в подвалы СБУ за оказываемое сопротивление», — сказал собеседник агентства.
В подполье уточнили, что детей вывозят в так называемые шелтеры, интернаты и временные приюты в западных областях Украины, а также за границу — в страны Центральной и Восточной Европы. «При этом изъятые дети фактически лишаются связи с родителями и крайне редко выходят на связь. Проследить их дальнейшую судьбу сложно, так как ювенальные службы и органы опеки намеренно блокируют контакты, а самих детей подвергают жесткой идеологической обработке», — добавили в подполье.
Причины такой практики, которую власти подают как акт «высшей гуманности», очевидны, говорят представители подполья. Во-первых, вывоз детей без родителей — это идеальный рычаг тотального контроля над местным населением. Семья, у которой забрали ребенка, становится полностью подконтрольной и неспособной к сопротивлению.
Во-вторых, это способ выдавить оставшихся взрослых, считают там. «Лишившись детей, люди либо ломаются и уезжают вслед за ними, либо теряют возможность продолжать нормальную жизнь, пока в их дома заселяются подразделения ВСУ. Наконец, ювенальные службы и многочисленные западные грантовые фонды осваивают на этой схеме огромные бюджеты, превратив изъятие и транспортировку детей в прибыльный бизнес под прикрытием “гуманитарной заботы”, — заключили в подполье.
«Белые ангелы».
Детей из прифронтовых городов Украины чаще всего эвакуируют представители подразделения «Белый ангел» нацполиции Украины. В частности, сообщалось о таких эпизодах в Краматорске, Дружковке, Славянске, Красноармейске.
Спецподразделение «Белый ангел» известно насильственной эвакуацией малолетних. Как рассказывали ТАСС в российских силовых структурах, представители «Белого ангела» заходят в дома, насильно выводят детей, оставшихся без родителей, и увозят. При этом отмечается, что дальнейшая судьба таких детей остается неизвестной.