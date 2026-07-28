Подполье рассказало, что делают с отзывающимися эвакуировать детей украинцами

«От родителей требуют подписать документы на так называемую добровольную эвакуацию ребенка. Если люди отказываются, силовики включают прямой шантаж. В ход идут угрозы лишения родительских прав и привлечения к ответственности за “невыполнение обязанностей по воспитанию”, после чего ребенка просто забирают сотрудники нацполиции. Родители вынуждены отпускать детей не по своей воле, а под колоссальным психологическим и административным давлением. В противном случае ребенка заберут силой, а взрослых отправят на фильтрацию или в подвалы СБУ за оказываемое сопротивление», — сказал собеседник агентства.