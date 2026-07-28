Над Персидским заливом вновь пролетел самолет, подавший сигнал бедствия

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Американский самолет-разведчик, несколько дней назад подававший сигнал бедствия, вновь заметили у берегов Персидского залива, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar.
Речь идет о борте дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.
В прошлый четверг он послал код 7700 в небе над Саудовской Аравией. Такая ситуация может быть связана с технической неисправностью, пожаром, нехваткой топлива или другой экстренной проблемой. Детали происшествия остались неясны.
В понедельник этот же самолет вновь совершил полет у Персидского залива. В этот раз — без происшествий.
Борт вылетел и сел в Саудовской Аравии.