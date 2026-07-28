Bloomberg узнало детали переговоров Ирана и Омана по Ормузскому проливу

По словам источников, один из сценариев предполагает открытие «среднего коридора» через пролив. Сейчас используется либо северный проход у берегов Ирана, либо южный морской коридор рядом с территорией Омана. Не исключено, что в акватории «среднего коридора» есть морские мины, установленные Ираном. Страны Европы, включая Великобританию и Францию, заявили, что могут возглавить работы по разминированию, но после того, как это станет безопасным.