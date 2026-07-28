Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Йемена заявили о готовности к войне с хуситами

Министр йеменского правительства Афрах аз-Зуба сообщила о готовности страны к расширению конфликта с хуситами, сообщает агентство Reuters.

Источник: Mohammad Daher via Reuters Connect

Ранее группировка заявила о введении морской блокады Саудовской Аравии. Данная мера, по их утверждению, стала ответом на контроль воздушного пространства над Йеменом, а также на обстрел аэропорта Саны в момент посадки иранского самолета, на борту которого находилась делегация хуситов.

Кроме того, министр указала, что конфликт должен быть завершен «либо мирным, либо другим путем».

Противостояние между международно признанным правительством и движением хуситов («Ансар Аллах») продолжается в Йемене уже более 10 лет. Последствия этого конфликта затронули все сферы жизни государства и привели к серьезному гуманитарному кризису.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше