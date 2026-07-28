Власти Йемена заявили о готовности к войне с хуситами

Ранее группировка заявила о введении морской блокады Саудовской Аравии. Данная мера, по их утверждению, стала ответом на контроль воздушного пространства над Йеменом, а также на обстрел аэропорта Саны в момент посадки иранского самолета, на борту которого находилась делегация хуситов.
Кроме того, министр указала, что конфликт должен быть завершен «либо мирным, либо другим путем».
Противостояние между международно признанным правительством и движением хуситов («Ансар Аллах») продолжается в Йемене уже более 10 лет. Последствия этого конфликта затронули все сферы жизни государства и привели к серьезному гуманитарному кризису.