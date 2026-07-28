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Шиитские группировки в Ираке пригрозили «жестким ответом» Саудовской Аравии

«Исламское сопротивление Ирака» пригрозило Саудовской Аравии жестким ответом.

ДОХА, 28 июл — РИА Новости. Проиранские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака» пригрозили «жестким ответом» Саудовской Аравии в случае каких-либо действий против них.

Ранее в понедельник МИД королевства заявил, что оставляет за собой право на ответ группировкам в Ираке, которые, как он утверждает, пытались нанести удары по нефтяным объектам в столичном регионе и на востоке Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

«Мы, “Исламское сопротивление”, четко предупреждаем саудовский режим: любые ваши безрассудные действия будут встречены жестким ответом, который заставит вас сожалеть о содеянном», — говорится в заявлении от имени шиитских группировок в их Telegram-канале.

«Исламское сопротивление в Ираке» отказалось брать на себя ответственность за попытку нападения на саудовские нефтяные объекты, в чем их обвинило министерство обороны королевства.

«Эти безосновательные заявления — всего лишь попытка оправдать их неспособность ответить на болезненные удары йеменцев, проникшие в самое сердце их инфраструктуры, вызванную страхом перед тем, каким будет следующий ответ со стороны йеменцев», — отмечается в заявлении.

В свою очередь правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило в понедельник, что это оно атаковало объекты для транспортировки саудовской нефти с восточных месторождений в порт Янбу на Красном море на западе королевства.

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