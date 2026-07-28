Самолёт-разведчик США совершил полёт у Персидского залива после сигнала бедствия

Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry, который на прошлой неделе подавал аварийный сигнал, вновь замечен у берегов Персидского залива.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полётные данные сервиса Flightradar.
В минувший четверг борт передавал код 7700, обозначающий общую аварийную ситуацию в полёте, находясь в небе над Саудовской Аравией.
Это могло быть связано с технической неисправностью, пожаром, нехваткой топлива или другой экстренной проблемой. Детали происшествия остались неясны.
27 июля самолёт-разведчик Bombardier Artemis II, принадлежащий НАТО, более шести часов выполнял полёт над акваторией Чёрного моря.