В двух московских аэропортах ввели временные ограничения

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Два московских аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация.
«Аэропорт “Внуково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.
Аналогичные меры приняты в аэропорту Домодедово.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.